Un politist in tura de noapte Un politist care lucra in tura de noapte opreste o masina si ii cere omului sa se legitimeze, apoi il intreaba unde locuieste. – Strada Ion Luca Caragiale, sa traiti. Fara nici o explicatie cetateanul incaseaza “cateva” dupa care este dus la sectie. A doua zi, politistul isi prezinta raportul in fata superiorului: – Imaginati-va D-le ca acest cetatean a avut tupeul sa imi spuna ca sta pe strada Ion Luca Caragiale…Dar oare, arat eu a prost sa pot crede ca sta pe trei strazi o data? Raspunsul din partea sefului veni imediat: – Mai natangule, tu nu ti-ai dat seama ca sta la intersectie? Articolul… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

