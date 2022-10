Stiri pe aceeasi tema

- Membri ingrijorati ai comunitatii evreiesti din Iasi au atras atentia asupra unei vandalizari repetate care are toate ingredientele pentru a fi considerat o miscare antisemita. Un panou aflat pe Strada Arcu din Iasi, la intersectia cu strada care duce direct spre Gara Mare, amplasat de catre Primaria…

- Postul de televiziune Apollonia TV ramane cu o amenda de 10 mii de lei, in urma unei decizii a Curții de Apel Iași, informeaza Ziarul de Iași . Afirmatiile cu “profund caracter antisemit”, difuzate intr-o emisiune a postului Apollonia TV si sanctionate de Consiliul National al Audiovizualului (CNA)…

- Iașul iși antreneaza tinerii pentru joburile viitorului: peste 200 de inscrieri pentru cele 120 de burse gratuite Generația Tech, oferite in parteneriat cu Primaria Municipiului Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Iași (ADI ZMI) ● Generația Tech s-a lansat pentru prima…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 237. Continua atacurile rusești cu drone kamikaze in mai multe regiuni din Ucraina, inclusiv in Kiev. Kremlinul da asigurari ca ”nu are informatii” despre folosirea de catre armata rusa a unor drone de fabricatie iraniana in atacurile care au lovit inclusiv cladiri rezidențiale. Rusia…

- Decizia Veoliei de a pleca din Iasi s-a dovedit de bun augur pentru companie. Fostul operator a inregistrat profit anul trecut, pentru prima data dupa anul preluarii sistemului de termoficare: in perioada 2013 – 2020, Veolia a raportat pierderi financiare in fiecare an. Fostul operator a mai bifat o…

- Cu ocazia inceperii noului an școlar, Primaria Municipiului Iasi, prin Directia de Asistenta Sociala Iasi, a organizat astazi, 3 septembrie, in Parcul Expoziției, actiunea cultural-caritabila „Copii de nota 10” pentru copiii familiilor defavorizate din clasele 0-VIII cu domiciliul in Municipiul Iasi…

- Administratia judeteana va finanta partial organizarea Festivalului International de Muzica Bizantina. In acest sens, plenul Consiliul Judetean (CJ) va aproba, miercuri, un sprijin financiar de 50.000 lei, in virtutea unui parteneriat care va fi incheiat cu Arhiepiscopia Iasilor, organizatorul evenimentului.…