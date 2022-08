Stiri pe aceeasi tema

- Modulul romanesc, format din 77 de pompieri si 17 mijloace de interventie, este pregatit sa lucreze la stingerea incendiilor de padure din Franta. Cea de-a doua aeronava militara a decolat vineri dupa-amiaza, de pe Aeroportul International "Traian Vuia" din Timisoara, cu destinatia Bordeuax, Franta.…

- Echipa Romaniei a ocupat locul I la cea de-a XXIX-a editie a Olimpiadei de Informatica a Europei Centrale (CEOI), lotul olimpic obținand patru medalii: una de aur si trei de argint. Elevii medaliați s-au intors sambata acasa, dupa rezultatele ”remarcabile” obținute la CEOI, desfasurata in perioada 24-30…

- O avarie a fost semnalata in aceasta dimineața, in Șieu, anunța Aquabis. Localnicii raman fara apa potabila pentru cateva ore. Astazi, 29 iulie 2022, intre orele 10:00 – 14:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in localitatea ȘIEU. Masura este necesara pentru efectuarea unor lucrari de remediere…

- No doar romanii de rand așteapta ore intregi pe aeroporturi avioanele intarziate. Se intampla și la case mai mari, așa cum a povestit ministrul transporturilor și viceprim-ministrul Sorin Grindeanu la conferința de presa de miercuri, de pe Aeroportul International Traian Vuia din Timișoara. I s-a intamplat…

- Locuitorii din Boiereni, respectiv Rohia au trait in ultimele saptamani cu s-ar putea intalni, mai ales noaptea, cu ursul. Au fost facute sesizari catre autoritați, ursul a facut pagube in gospodariile oamenilor, avand de suferit doar animalele domestice, nu și oamenii, din fericire. Pana la urma, s-a…

- Andrei Gaitan, un cunoscut medic ORL-ist la Spitalul Județean de Urgența Pitești acuza instituția pentru funcționarea defectuoasa. Acesta a scris un mesaj pe pagina de Facebook, in care detaliaza: “Lucrez de 5 ani la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti si tot de atata timp fac naveta, zilnic, intre…

- Zeci de politisti au descins miercuri dimineata, 6 iulie, in Calarasi, Ialomita, Ilfov si in municipiul Bucuresti intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente, vatamare corporala si tulburarea ordinii si linistii publice.

- Luni dimineața in jurul orei 9, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Cluj au efectuat semnal regulamentar de oprire unui conducator auto care circula cu autoturismul pe strada București, din municipiul Cluj-Napoca. Intrucat acesta nu a oprit la semnalele regulamentare, polițiștii rutieri au pornit…