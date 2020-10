Stiri pe aceeasi tema

- Activitațile de zi cu zi ale locuitorilor din orașul polonez Swinoujscie vor fi date peste cap vreme de o saptamana din cauza unei bombe de peste cinci tone, descoperita in portul localitații, relateaza Hotnews.Scafandriidin Marina Militara incep de luni operațiunea de dezamorsare a bombei care afost…

- Scafandrii din Marina Militara poloneza incep luni operatiunea de dezamorsare a unei bombe ramase din Al Doilea Razboi Mondial, care cantareste cateva tone si a fost descoperita abia in 2019 in portul din Swinoujscie, scrie Agerpres. Autoritațile au avertizat ca urmeaza o saptamana in care activitațile…

- (P) Daca pana acum visul de a deține propriul autoturism ți se parea mult prea indepartat pentru a deveni realitate, toamna vine cu surprize in favoarea ta. Astfel, in luna septembrie 2020, ai ocazia sa faci cunoștința cu viitoarea ta mașina prin intermediul caravanei organizate de Darex Auto.

- Tancul a cunoscut adevarata glorie pe campurile de lupta ale celui de-Al Doilea Razboi Mondial. In septembrie 1939, tancurile și infanteria motorizata, sprijinita de aviatie, au atacat Polonia, reușind sa o ocupe in mai putin de o luna. Era un nou tip de razboi, rapid, fara pregatire prealabila de artilerie,…

- Familia cu noua copii din orașul Drochia, care a ramas fara acoperiș deasupra capului vara aceasta in urma unui incendiu devastator, a primit ajutoare pentru reconstrucția casei. Cuplul Andrei și Ecaterina Bejenaru din orașul Drochia crește 9 copii cu vârste cuprinsae între 1 și 20 de ani și sint…

- Noua moda a persoanelor care pretind ca sunt victime ale Holocaustului in videoclipuri publicate pe reteaua de socializare TikTok este "dureroasa si jignitoare", au deplans reprezentantii Muzeului Auschwitz pe Twitter, adaugand in acelasi timp ca nu doresc totusi sa ii expuna unei condamnari publice…

- Este vorba de Polonia care nu are nicio legatura cu orașele agitate și care, cu cicatricile de razboi deja inchise, este dominata de structuri deosebite și de o viața culturala foarte bogata. Aceasta Polonie verde și luxurianta atinge culmea expresivitații in Parcul Național Tatra, cel mai inalt sector…

- ■ munitia din Al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita de un bucurestean dotat cu un detector de metale legal Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt a intervenit pentru asanarea de munitie in padurea din localitatea Poiana, comuna Brusturi. Actiunea a avut…