Un opozant cecen, ucis cu lovituri de cuţit într-un hotel din Franța Un opozant cecen, in varsta de 44 de ani, a fost ucis cu lovituri de cutit saptamana trecuta intr-un hotel din orasul Lille, in nordul Frantei, a declarat luni o sursa apropiata dosarului, relateaza AFP preluat de agerpres. Trupul victimei, Imran Aliev, blogger care era foarte critic fata de autoritatile din Cecenia, o republica rusa din Caucaz, a fost gasit joi dimineata in camera sa de hotel pe care o inchiriase cu un alt barbat.

Aceasta crima ''are toate caracteristicile unui motiv politic'', dar ''trebuie sa manifestam prudenta'', a precizat sursa citata.



Ancheta a fost incredintata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marine Le Pen saluta "recastigarea libertatii" de catre Marea Britanie, dupa Brexit. Ce spune despre o iesire a Frantei din UE Presedinta partidului de extrema-dreapta francez Adunarea Nationala, Marine Le Pen, a salutat sambata "recastigarea libertatii" de catre Marea Britanie.…

- Atacantul brazilian Neymar a reusit o "dubla" pentru Paris Saint-Germain in partida castigata in deplasare de echipa sa, cu scorul de 2-0, in fata formatiei Lille OSC, duminica seara, in cadrul etapei a 21-a campionatului de fotbal al Frantei. Neymar a deschis scorul in minutul 28, iar apoi a majorat…

- Cadavrul unui moldovean, in varsta de 33 de ani, a fost gasit pe bancheta din spate a unei mașini, dupa ce acesta a fost impușcat de doua ori in piept. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost dscoperit de o copila, in varsta de 14 ani, in regiunea Villneuve Saint Georges din Paris, Franța.

- Actualul val de miscari de protest din Franta va taia 0,1 puncte procentuale din PIB-ul tarii in cursul unui trimestru, a afirmat luni ministrul Economiei, Bruno Le Maire, transmite Reuters potrivit Agerpres. Oficialul nu a indicat la ce trimestru se refera, dar, saptamana trecuta, Banca Centrala…

- Circa o mie de turisti, majoritatea britanici, au fost cazati in regim de urgenta sambata seara in Savoia (estul Frantei) dupa anularea zborurilor lor pe Aeroportul Chambery din cauza conditiilor meteo nefavorabile, au anuntat duminica autoritatile regionale, relateaza AFP.

- Tragedie in orasul Toulouse din sud-vestul Frantei. O masina si un camion au cazut intr-un rau dupa ce podul pe care il traversau s-a prabusit. Un adolescent de 15 ani a murit in urma incidentului.

- O operatiune delicata care a permis separarea a doua surori siameze din Camerun, in varsta de un an si unite in zona abdomenului, a fost realizata "cu succes" miercuri in Franta, a anuntat centrul spitalicesc Les Hospices Civils de Lyon, precizand ca Bissie si Eyenga Merveille sunt acum gemene, relateaza…

- Studenții din Franța au ieșit în strada, în mai multe orașe, pentru a-și exprima solidaritatea fața de un student care a încercat sa se sinucida vineri, scrie BBC. Baiatul de 22 de ani și-a dat foc, dupa ce a susținut ca se cofrunta cu dificultați financiare grave. El a dat vina…