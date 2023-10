Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica franco-canadiana Angany testeaza un vaccin pentru tratarea alergiei la parul de pisica, a precizat aceasta intr-un comunicat dat luni publicitatii, potrivit AFP. Vaccinul-candidat, denumit ANG-101, are la baza dezvoltarea unei ''bioparticule care imita forma si marimea unui…

- Un cutremur puternic, urmat de patru replici majore, a zguduit sambata vestul Afganistanului, soldandu-se cu moartea a circa 2000 de oameni si alte mii de victime, potrivit celui mai nou bilant al serviciilor de salvare. ACTUALIZARE: Aproximativ 2.000 de oameni au murit dupa un cutremur puternic care…

- INCREDIBIL … O barladeanca in varsta de 57 de ani, stabilita de mai multi ani in Bruxeless, a venit val-vartej in tara, cu primul avion, cand a auzit ca unchiul cu care ea se intelegea foarte bine, Ionel Lungu, a murit! Nu mica i-a fost mirarea cand a aflat ca rudele, in aceeasi zi in […] Articolul…

- BRAVO… Un tanar din Negrești a fost admis la Institutul Medico-Militar Bucuresti. Este vorba despre Relu-Daniel Butnariu, fiul profesorilor Ionel-Relu si Luiza Butnaru de la școala gimnaziala din Dumești. Acesta a terminat Școala Gimnaziala „Mihai David”, iar apoi Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”.…

- Un pui de urs a ramas blocat, azi noapte, intr-un gard din plasa, la o gospodarie din satul Lepșa, comuna Tulnici. Vineri dimineața, o persoana a sunat la numarul de urgența 112 ca un pui de urs a ramas prins in gard. Administrația locala a constituit echipa de intervenție, conform legii, formata din…

- PERICOL… Panica la Huși, unde un bloc de locuințe a fost cuprins de flacari! Imobilul se afla pe strada Ștefan cel Mare și este cunoscut ca fiind un imobil construit pentru nefamiliști, insa, de-a lungul timpului, apartamentele respective au fost ocupate de familii cu copii. Pompierii se afla la fața…

- RECORD… In acest an, columbofilia din Romania nu se dezminte și inregistreaza un nou record, la ediția a doua a concursului de super maraton extrem internațional cu lansare din PARIS! Silviu Cristian Mihaila din Barlad, a inregistrat cea mai lunga distanța din concurs – peste 1850 km, prin sosirea porumbelului…

- Poliția din orașul Burbank, statul California, a fost chemata pentru o situație mai puțin obișnuita: un urs se racorea in jacuzzi-ul unei case, in timpul unui val de caldura, scrie CNN. Un apel primit vineri dupa-amiaza de poliția din Burbank anunța prezența unui urs in zona Paseo Redondo. La sosirea…