In cadrul proiectului "Impreuna pentru Bunici Activi" a fost inființat un serviciu telefonic dedicat varstnicilor din municipiul Bacau, prin care aceștia vor primi ajutor și consiliere specializata in gestionarea starilor de anxietate, panica, ingrijorare legata de starea lor de sanatate sau a celor dragi, precum și sprijin direct pentru a face fața provocarilor de orice […]