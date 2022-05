In contextul deciziei de joi a Curții Constituționale, ce a declarat neconstituționala prevederea legala ce elimina pensiile speciale ale parlamentarilor, USR a depus un nou proiect de lege pentru desființarea tuturor pensiilor speciale, inclusiv ale senatorilor și deputaților. Cel puțin la nivel declarativ, inițiativa are și susținerea social-democraților in vreme ce liberalii susțin ca e necesara doar respectarea principiului contributivitații. „Decizia de ieri a Curții Constituționale se bazeaza pe un neadevar, cum ca legea ar fi fost adoptata in 2021 intr-o singura zi, cand, de fapt, a existat…