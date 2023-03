Stiri pe aceeasi tema

- Incepind cu luna aprilie a acestui an, in Republica Moldova va fi pus in circulație un nou model de pașaport. Un proiect in acest sens a fost aprobat astazi, 15.03.2023, de catre Guvernul Republicii Moldova, anunța Noi.md Punerea in circulație a noului model de pașaport se face in contextul alinierii…

- Cetațenii din Republica Moldova vor avea un nou model de pașaport. Documentul urmeaza sa fie eliberat in luna aprilie, iar un proiect in acest sens a fost aprobat astazi de Guvernul de la Chișinau.Punerea in circulație a noului model de pașaport se face in contextul recomandarilor instituțiilor internaționale…

- Incepind cu luna aprilie a acestui an, in Republica Moldova va fi pus in circulație un nou model de pașaport. Un proiect in acest sens a fost aprobat astazi, 15.03.2023, de catre Guvernul Republicii Moldova, anunța Noi.md Punerea in circulație a noului model de pașaport se face in contextul alinierii…

- 9 martie 2023Comunicat de presaParticiparea secretarului general Mihaela Camarasan la vizita comuna in Republica Moldova a reprezentantelor in Consiliul Afaceri Generale responsabile cu afaceri europene Secretarul general al MAE Mihaela Camarasan a efectuat o vizita la Chisinau, miercuri, 8 martie 2023,…

- Caștigatoarea etapei naționale Eurovision Song Contest 2023 din Polonia, Blanka, nu poate veni in Republica Moldova pentru a evolua in Finala Naționala de la Chișinau. Anularea zborurilor de catre Compania Air Moldova i-a dat peste cap calatoria in Republica Moldova, informeaza moldova1.md .

- Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o declarație ce condamna invazia rusa in Ucraina. O majoritate restransa de 55 de parlamentari din 101 a votat pentru declarație, care cere retragerea tuturor trupelor rusești din Ucraina și afirma ca invazia Moscovei a inceput odata cu ocuparea peninsulei Crimeea…

- In cadrul intrevederii, Președintele Klaus Iohannis a adresat inaltului oficial de la Chișinau felicitari pentru alegerea in noua funcție și a evocat dialogul aprofundat și constant, purtat la nivel politic, necesar pentru luarea deciziilor care sa duca la avansarea agendei bilaterale, precum și a parcursului…

- De Ziua Indragostiților, 75 de cupluri din Republica Moldova urmeaza sa-și inregistreze casatoria. Potrivit datelor statistice, generate de catre Departamentul stare civila al Agenției Servicii Publice, in anul 2022 au fost inregistrate 18150 de casatorii (in anul 2021 – 20245 de casatorii).