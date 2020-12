Un nou jaf bancar spectaculos în Brazilia, un mort: Armament greu, explozibili, luare de ostatici VIDEO Un nou jaf bancar spectaculos, cu luare de ostatici, explozibili și armament greu s-a soldat cu un mort în noaptea de marți spre miercuri într-un oraș din nordul Braziliei, dupa un hold-up similar care a avut loc în sudul țarii, scrie AFP.



Un ostatic a fost împușcat mortal și un locuitor din orașul Cameta a fost ranit la picior, potrivit autoritaților locale.



Cameta este un oraș cu 130.000 de locuitori situat la 200 km sud de Belem, capitala statului amazonian Para.



"Peste 20 de infractori puternic înarmați, cu arme de calibru mare, precum… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

