Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 2 Radu Mihaiu raspunde acuzatiilor facute de consilierii locali PNL, dupa ce acestia au transmis ca nu vor vota noua organigrama a primariei si spune ca membrii PNL ai Consiliului nu au avut in ultimele doua luni „o problema” cu ceea ce se reproseaza acum. Primarul mai sustine ca…

- Numeroși saci de moloz sunt aruncați pe domeniul public din Sectorul 2 al orașului București. Primarul sectorului susține ca cei mai mulți bucureșteni care arunca resturile la intamplare sunt prinși și amendați, potrivit mediafax.ro. Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a tras un semnal de…

- Angajații unui restaurant din New Hampshire au caștigat lozul cel mare cand unul dintre clienții lor a lasat un bacșiș in valoare de 16.000 de dolari, scrie Digilife . Barbatul necunoscut a lasat bacșișul generos dupa ce a comandat mancare și bautura in valoare de 37,93 de dolari. La vederea sumei impresionante, ospatarii restaurantului…

- Centrul de vaccinare anti-Covid-19 de la Piața Obor se redeschide vineri. De data aceasta, va fi un punct de vaccinare permanent, in care vor fi folosite doze de vaccin Johnson&Johnson. La ediția precedenta, persoanele care s-au vaccinat la Obor au primit cate trei mici cu paine și muștar, informeaza…

- Scandalul gunoaielor din sectorul 1. Petrecerea continua. Dupa ce Romprest a dat publicitații 21 de facturi neachitate, emise in perioada iulie 2020 – martie 2021, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat vineri ca a publicat pe portalul Primariei toate documentele din contractul semnat in…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, s-a declarat nemultumit de modul in care angajatii Termoenergetica au finalizat o lucrare de pe domeniul public și susține ca, daca pana pe 11 iunie lucrurile nu se vor remedia, Termoenergetica va fi amendata de Poliția locala. Edilul Sectorului 6 spune ca lucrarea…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, transmite ca autoritatile vor continua sa dea amenzi "chiar si pentru un chistoc aruncat pe jos" pana ce toti cetatenii vor intelege ca trebuie sa pastreze curatenia in spatiile publice. Intr-o postare pe Facebook, edilul i-a criticat pe cei care arunca…

- Din 2022, bucurestenii vor plati de peste sapte ori mai mult pentru locul de parcare de resedinta, conform proiectului adoptat de consilierii municipali. In cea mai scumpa zona din Capitala se va plati 600 de lei pe an, pentru locul de parcare, informeaza Mediafax . Bucurestenii din zona centrala (A)…