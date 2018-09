Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai buni experți în securitate cibernetica niciodata nu vor lasa cheile de la mașina pe un cuier lânga ușa sau pe masa din bucatarie. Pastrați cheia într-o cutie metalica de conserve pe timp de noapte și în folie de aluminiu în timpul zilei.…

- In imaginile filmate de pasager se vede cum avionul se prabușește cu o aripa in flacari, in timp ce oamenii privesc ingroziți. „Va fi rau, va fi foarte rau. O, Doamne, va fi rau!”, se aude spunand pasagerul. Avionul s-a prabușit la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul din Pretoria.…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a devenit partener al unei universitați din Africa. Vineri, la sediul rectoratului UAV, a fost semnat acordul de cooperare științifica cu Universitatea Larbi Tebessi-Tebessa din Algeria. Este un acord important pentru universitatea aradeana, care permite o noua…

- Printul Harry va participa alaturi de cantaretul Sir Elton John la cea de-a 22-a Conferinta Internationala asupra SIDA (AIDS 2018), informeaza luni palatul Kensington, citat de EFE. Ducele de Sussex va fi prezent in zilele de 23 si 24 iulie la Amsterdam, pentru a asista in calitate de…

- O femeie de 59 de ani din Dambovita, cea mai in varsta candidata la Bacalaureat in judet din aceasta sesiune, a obtinut media 7,35. Absolventa a unui liceu din Targoviste, femeia spune ca nu a avut timp sa invete prea mult, dar acum vrea sa faca ”ceva medical”.

- Doi pui de vultur si peste o duzina de oua apartinand unor specii rare si pe cale de disparitie au fost confiscate pe Aeroportul Heathrow din Londra, informeaza vineri Press Association. Angajatii Politiei de Frontiera au confiscat 19 oua - dintre care eclozasera doi pui - de la un barbat…

- Societatea Ornitologica Romana (SOR) impreuna cu companiile Enel din Romania anunta lansarea versiunii 2.0 a aplicatiei mobile “Uite, barza!”, singura aplicație mobila din Europa pentru recenzarea berzelor albe. Versiunea imbunatatita a aplicatiei aduce ca noutate posibilitatea de a semnaliza zonele…

- Infractorii cibernetici pot, de exemplu, sa foloseasca resursele calculatorului ca sa genereze monede virtuale care ajung apoi in portofelele lor. De la un singur calculator care este folosit pentru minat monede virtuale se pot obtine cateva mii de dolari pe zi.