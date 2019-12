Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Primaria Alba Iulia: ALERTA de pesta porcina africana. Ce masuri obligatorii trebuie respectate pentru prevenirea raspandirii bolii Primaria Alba Iulia: ALERTA de pesta porcina africana. Ce masuri obligatorii trebuie respectate pentru prevenirea raspandirii bolii Primaria municipiului…

- Primaria orașului Teiuș atrage atenția locuitorilor orașului ca, din cauza declanșarii starii de alerta privind pesta porcina africana, toți gospodarii trebuie sa respecte anumite reguli la creșterea porcilor in ograzile proprii. in urma declanșarii starii de alerta privind pesta porcina africana ,…

- Ziarul Unirea Primaria Teiuș: ALERTA de pesta porcina. Ce masuri trebuie respectate de cei care au porci in gospodarie Primaria Teiuș: ALERTA de pesta porcina africana. Ce masuri trebuie respectate de cei care au porci in gospodarie Primaria Teiuș atrage atenția locuitorilor orașului ca, din cauza declanșarii…

- Directia Sanitar Veterinara a fost notificata ieri, 18 noiembrie, de catre medicul veterinar din Seini asupra unei suspiciuni de pesta porcina Africana la un porc domestic aflat intr-o gospodarie din localitatea Sabisa. Inspectorii DSVSA au gasit in gospodaria respectiva trei scroafe gestante si patru…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba este in alerta dupa ce doi porci ai unui localnic din satul Goiești, comuna Vidra sunt suspecți de infectare sau contaminare cu pesta porcina africana. Autoritațile așteapta joi rezultatele analizelor de laborator care vor confirma…

- Potrivit unui comunicat de presa al DSVSA Neamt, s-a solicitat Institutiei Prefectului convocarea Centrului Local de Combatere a Bolilor Neamt, sedinta in care vor fi luate, vineri, masuri in vederea gestionarii focarului de boala. ''S-a efectuat ancheta epidemiologica la exploatatia din Agapia,…

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in localitatea Cilibia, 14 animale fiind sacrificate pana in prezent, a anuntat marti, in cadrul sedintei Centrului Local pentru Combaterea Bolilor...

- Reprezentantii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vaslui au anuntat, marti, ca a fost confirmat un focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie comerciala din...