Un nou caz de deces provocat de COVID-19 în focarul de la Țăndărei Ialomița inregistreaza al șaselea caz de deces provocat de COVID-19. Este vorba despre o femeie, de 69 de ani, din orașul Țandarei. Aceasta fost internata pe 1 aprilie 2020 la Spitalul Județean de Urgența Slobozia și a fost confirmata pozitiv pe data 2 aprilie 2020. Decesul a survenit vineri, 3 aprilie 2020. Femeia provine din focarul COVID-19 de la Țandarei și avea diabet zaharat, insuficiența renala și hipertensiune arteriala.... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

