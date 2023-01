Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar alte patru persoane au fost ranite sambata intr-un atac armat in California, relateaza The Associated Press. Acest atac a avut loc sambata, imediat dupa ora locala 2:30 (12.30, ora Romaniei), la Beverly Crest, un cartier insarit din Los Angeles, anunta sergentul…

- Atacul armat a avut sambata, la Beverly Crest, un cartier insarit din Los Angeles, in jurul orei locale 2:35 (12.35, ora Romaniei), informeaza Associated Press . O persoana necunoscuta a deschis focul in plina strada, fiind impușcate șapte persoane. Dintre acestea, patru se aflau afara, iar trei se…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise luni in apropiere de San Francisco in doua atacuri armate care par sa fi fost comise de aceeasi persoana. Suspectul a fost reținut. Ambele atacuri armate au avut loc in ferme apropiate una de cealalta, potrivit NBC. Masacru la o ferma Victimele sunt muncitori agricoli…

- Cine este liderul „Hell's Angels” Romania, care a fost arestat de polițiștii CapitaleiMarius Lazar a fost prins de polițiștii Capitalei in locuința lui din orașul Voluntari, Ilfov, unde locuia alaturi de soție. Deși Curtea de Apel a emis pe 15 decembrie un mandat de arestare preventiva pe numele sau,…

- Propunerea prin care polițiștii puteau sa utilizeze roboți capabili sa ucida a fost adoptata saptamana trecuta de legislatorii din San Francisco. Decizia a fost anulata marți, 6 decembrie, de autoritați, relateaza BBC . Criticata dur de grupurile pentru apararea libertaților civile, masura ar fi permis…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Intr-un mesaj postat pe site-ul Departamentului de stat, oficialul ureaza poporului roman o zi naționala foarte fericita. Tot in același mesaj, Secretarul de stat american Antony Blinken a precizat…

- Democrata Karen Bass a fost aleasa miercuri primar al orasului Los Angeles, potrivit presei americane, devenind prima femeie ajunsa la conducerea celui de-al doilea cel mai mare oras din Statele Unite, relateaza AFP, citata de Agerpres. Democrata ferventa, Karen Bass a castigat in fata dezvoltatorului…

- Conținut oferit de: Partener extern: Daca ți-ai propus sa vizitezi Statele Unite trebuie neaparat sa vizitezi aceste locuri. America este atat de diversificata incat trebuie sa iți faci un itinerariu și pe care trebuie sa il respecți cu sfințenie. Parcul Național Yosemite Unul dintre cele mai formidabile…