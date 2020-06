Stiri pe aceeasi tema

- Un nor masiv de praf care a traversat Oceanul Atlantic din Desertul Sahara a invaluit joi zone din sud-estul Statelor Unite si urmeaza sa ramana in atmosfera la sfarsitul acestei saptamani, relateaza vineri dpa potrivit Agerpres. Cunoscut tehnic sub denumirea de "Saharan Air Layer", acest fenomen…

- Furtuna tropicala Cristobal a lovit coastele statului Louisiana duminica, in sud-estul Statelor Unite, potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC), informeaza Agerpres.La ora 22:00 GMT, furtuna a ajuns pe coasta de sud-est a acestui stat insotita de viteze ale vantului de pana la 80 de kilometri…

- Președintele american, Donald Trump, a promis luni sa restabileasca ordinea într-o America devenita prada unei izbucniri de furie istorica, amenințând cu folosirea armatei pentru a opri violențele. Confrutnat cu tulburarile legate de decesul lui George Floyd care se adauga pandemiei…

- Laurie Garrett este de parere ca ne așteapta in continuare ani in care vom vedea un numar mare de decese și, probabil, momente de furie colectiva in societate. In ciuda reacției burselor, specialista nu crede ca medicamentul Redemsivir este biletul caștigator. Ea sustine ca acesta nu vindeca,…

- Laurie Garrett, autoare premiata cu Pulitzer a numeroase carți și articole din domeniul sanatații publice, a anticipat in mai multe randuri izbucnirea unei epidemii de proporții. Acum, dupa ce a primit confirmarea in viața reala, vorbește intr-un interviu acordat New York Times despre ce crede ca s-ar…

- Povestea aceasta este de acum 44 de ani. Se intampla la bordul navei scoala "Mircea", care infrunta, in premiera, Oceanul Atlantic. Romania fusese invitata inca din 1973 sa onoreze suita de manifestari organizate cu prilejul bicentenarului Statelor Unite ale Americii si, prin multi alti ambasadori,…

- Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a ordonat eliberarea mai multor detinuti din cauza pandemiei de Covid-19 si a avertizat ca inchisorile se confrunta cu situatii de urgenta, scrie The Guardian.Barr a spus, prin ordonanta de urgenta, ca primii care vor fi eliberati si plasati…