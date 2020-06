Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria menține restricțiile de calatorie pentru Romania și Ucraina, astfel incat persoanele care sosesc din cele doua state și doresc sa ramana pe teritoriul țarii vor fi nevoite sa intre timp de 14 zile in carantina, a anunțat Tibor Lakatos, membru ... The post Carantina obligatorie pentru romanii…

- Sute de trenulete de jucarie, adunate de-a lungul a 50 de ani de catre fostul pilot de raliuri Valentin Banciu, au fost reunite in “Muzeul trenuletelor”... The post Sute de trenulete adunate de un fost pilot de raliuri intr-un muzeu inedit. Deschiderea are loc de 1 iunie, intr-un oraș din vestul țarii…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a dispus masuri specifice de supraveghere sanitar-veterinara pentru a elimina riscul patrunderii in Romania a gripei aviare inalt patogene, H5N8, dupa confirmarea a noi focare in Ungaria. Astfel, vor fi urmarite fermele…

- Un doctor din județul Hunedoara a murit din cauza coronavirusului, anunța primarul din Brad, Florin Cazacu. Este vorba despre al treilea medic din Romania care pierde lupta cu virusul. „O veste trista pentru comunitatea noastra bradeana. Din nefericire, doamna doctor (…), medic la Spitalul Municipal…

- Vestul țarii inregistra luni la pranz aproape o mie de cazuri de imbolnavire cu COVID-19. In cele patru județe -Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin... The post Dimensiunea unei tragedii: un sfert dintre decesele cauzate de coronavirus in Romania s-au inregistrat in vestul țarii appeared first on…

- Conform celei mai recente informari a Grupului de comunicare strategica, numarul deceselor cauzate de coronavirus, in Romania, a ajuns la 182. Printre victimele maladiei se afla și un barbat de 94 de ani din Arad. The post Noi decese din cauza coronavirusului, in Romania. Un barbat a murit in vestul…

- Conducerea și actorii Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad au decis ca in perioada in care publicul nu mai are acces in sala de spectacole, din cauza restricțiilor impuse de starea de urgența decretata in urma epidemiei de coronavirus, sa transmita online cate doua reprezentații pe saptamana. „Pentru…

- Atenție, șoferi! Timp de mai bine de o saptamana intreg vestul țarii, județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Bihor, vor fi strabatute de un transport agabaritic. In perioada 9 – 18 martie se va desfașura un transport agabaritic cu depașiri pe traseul Borș PTF – DN1 – Centura Oradea – DN 79 – Arad –…