Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de TIR a murit, vineri, in județul Hunedoara, dupa ce s-a rasturnat pe șosea și TIR-ul a luat foc. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 66 Petroșani – Hațeg, la ieșire din localitatea Ohaba de sub Piatra, județul Hunedoara, un TIR a parasit șoseaua…

- Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei si s-a rasturnat, sambata dimineata, pe drumul national 73, la iesirea din orasul Campulung, autoturismul luand foc. In accident o pasagera a murit pe loc, iar alta a fost grav ranita, avand arsuri pe o treime din suprafata corpului. Conform…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, in Campulung. Potrivit Poliției Argeș, mașina condusa de un barbat de 56 de ani, din Campulung, pe DN 73, dinspre Pitești catre Campulung, a pierdut controlul…

- Un tanar de 16 ani a decedat, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce autoturismul pe care acesta il conducea pe un drum forestier ce face legatura intre Tabla Butii si comuna Cerasu s-a rasturnat. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, in autovehiculul rasturnat se aflau doi…

- Un TIR incarcat cu 250 de oi s-a rasturnat duminica dupa-amiaza pe un drum județean in apropierea satului Ceamurlia de Sus, judetul Tulcea. In urma impactului, aproximativ 100 de oi au fost strivite și au murit, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, citat de Agerpres . Potrivit…

- Un copil de 4 ani a decedat, sambata, in apropiere de Baile Herculane, dupa ce mașina in care se afla impreuna cu frații sai, s-a rasturnat intr-un parau. La volanul mașinii se afla mama lor, care nu avea permis de conducere. “Politia Statiunii Baile Herculane a fost sesizata cu privire la un accident…

- Astazi, pe Drumul Județean 151, la ieșire din localitatea Sanmihaiu de Campie spre Sangeorzu Nou avut loc un accident rutier, soldat, din nefericire, cu decesul unui barbat. Un barbat in varsta de 33 de ani, in timp ce conducea un tractor, s-a rasturnat, duminica seara, in afara parții carosabile.…

- Un politist din judetul Hunedoara, agent la Serviciul Rutier, a murit, vineri, intr-un accident pe DN 76, in localitatea Soimus. Barbatul, aflat in timpul liber si conducand un autoturism Trabant, a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu o alta masina, care circula regulamentar. "Un…