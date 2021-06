Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist a ajuns vineri seara la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, produs pe șoseaua Gherla-Cluj, in zona localitații Jucu. Din primele informatii,in jurul orei 17, conducatorul moto de 45 de ani, din Baia Mare, județul Maramureș, care se deplasa dinspre Cluj spre Dej, a…

- Un motociclist a ajuns vineri seara la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, produs poe șoseaua Gherla-Dej, in zona localitații Jucu. Din primele informatii,in jurul orei 17, conducatorul moto de 45 de ani, din Baia Mare, județul Maramureș, care se deplasa dinspre Cluj spre Dej, a…

- Doua mașini au fost distruse The post FOTO | Accident spectaculos in Luduș! Barbat ranit dupa ce s-a rasturnat cu mașina appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Accident spectaculos in Luduș! Barbat ranit dupa ce s-a rasturnat cu mașina Credit autor: L A. Source

- Accident rutier la o trecere de pietoni in Constanta. Este implicata o motocicleta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat, in cursul zilei de astazi, 26 aprilie, sa intervina in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, s a produs un accident rutier in care este…

- Un tanar de 20 de ani a fost grav ranit intr-un accident petrecut pe DJ 701 , la Corbii Mari. Post-ul CORBII MARI: Un motociclist in varsta de 20 de ani, ranit grav intr-un accident apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17.50, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe B-dul. 1 Decembrie 1918 din municipiul Targu Mureș. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca s-a produs o coliziune intre un autoturism, condus de o femeie,…

- Cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor producerii incidentului The post Accident in Targu Mures intre o motocicleta si o masina! Motociclistul a fost ranit si a ajuns la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident in Targu Mures intre o…

- In seara de joi, 25 martie, ora 19.45, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Taul Roșu din municipiu. La fața locului polițiștii au identificat un barbat de 46 de ani din Baia Mare, care prezenta leziuni corporale. In urma verificarilor efectuate de…