- Un polițist și un elev al școlii de poliție din Campina au fost raniți dupa ce autospeciala in care se aflau a fost implicata luni dupa-amiaza intr-un accident de circulație pe un drum județean din Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, luni dupa-amiaza, un echipaj de poliție format din doi agenți și un…

- O mașina a fost inregistrata de polițiști cu aparatul radar in timp ce circula cu viteza de aproape 200 de km/h intre Arad și Șiria. Polițiștii Serviciului Rutier au depistat sambata, un tanar de 28 de ani, din județul Timiș, in timp ce conducea un autoturism pe DJ709, in afara localitații Șiria. Aparatul…

- Un grav accident rutier s-a produs sambata in județul Hunedoara, soldat cu șapte victime, printre care un copil inconștient. Autoritațile au fost in alerta. Accidentul rutier a avut loc in localitatea Carnești, județul Hunedoara. In accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau opt persoane,…

- Circulația a fost blocata astazi, cu puțin inainte de ora 16:00, pe autostrada A1, sensul de mers Timișoara – Deva, la kilometrul 370+200, in apropiere de localitatea Hunedoreana Șoimuș. Traficul s-a oprit dupa ce bena unui autotren s-a rastrunat pe carosabil și a blocat benzile 1 și 2 de circulație.…

- Un tanar este cautat cu disperare dupa ce a intrat in balta din zona localitatii Neudorf, judetul Arad, si nu a mai aparut la suprafata. Autoritatile sunt in alerta si actioneaza inclusiv cu ajutorul unui scafandru pentru gasirea acestuia. In aceasta seara, in jurul orei 20:30, pompierii au fost sesizați…

- ANM a anunțat cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Hunedoara, respectiv cod galben de inundații in județele Arad și Bihor. Fenomene meteorologice asteptate in județul Hunedoara intre orele 16.30 și 17.30 cuprind: grindina de dimensiuni medii și posibil mari, averse torențiale ce vor acumula…

- Echipajele de urgența din cadrul ISU Arad au fost solicitate sa intervina in aceasta seara, in jurul orei 21:40, pentru gestionarea unei situații de urgența generata de producerea unui accident rutier. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile in orașul aradean Ineu. „La locul evenimentului…