Un mort, 8 răniți, case și mașini incendiate, după un atac armat la Sisak, în Croația. Suspectul a fost prins după cinci ore O femeie de 45 de ani a fost ucisa in urma impușcaturilor de sambata, 1 iulie, de la Sisak, oraș cu 50.000 de locuitori din Croația. 8 persoane au fost ranite, inclusiv un copil, patru sunt in stare grava, relateaza portalul Index. Suspectul a fost prins duminica, in jurul orei 1.00.Putin dupa ora locala 20.00, atacatorul, 58 de ani, ar fi intrat in casa unui vecin, a deschis focul asupra familiei, apoi a incendiat cladirea, dupa care a dat foc altor doua imobile alaturate.In incendiu, doua imobile și un autoturism au ars in totalitate, o casa și o mașina au ars parțial.Supectul a fost prins dupa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Paris cauta in continuare o persoana data disparuta dupa explozia de miercuri, care a provocat un incendiu și prabușirea fațadei Școlii Americane de Design și Moda, dintr-un cartier central al capitalei franceze.

- Trei oameni au murit și doi au fost raniți in urma accidentului grav petrecut in aceasta dimineața in județul Sibiu. Doua mașini s-au ciocnit la intersecția a doua drumuri județene, dupa ce șoferul uneia dintre ele nu a acordat prioritate. Unul dintre autoturisme s-a rasturnat, iar pasagerii au ramas…

- Kevin Parkourana, in varsta de 31 de ani, din San Jose, statul american California, a fost arestat, dupa un șir de atacuri comise joi dupa-amiaza, in urma carora au murit trei persoane, iar alte trei au fost ranite, informeaza ABC News.Primul incident a fost semnalat in jurul orei locale 15:11, cand…

- Cel puțin opt persoane au fost ucise si cel putin alte sapte au fost ranite sambata, in urma unui atac armat comis in afara mall-ului aglomerat Allen Premium Outlets, aflat la 40 de kilometri de Dallas, iar suspectul este mort, conform informatiilor furnizate de politie, informeaza duminica Reuters,…

- Opt persoane si-au pierdut viata, iar alte 13 au fost ranite joi seara intr-un atac armat in apropierea orasului sarb Mladenovac, la aproximativ 60 de kilometri sud de capitala Belgrad, potrivit presei locale, scriu AFP si dpa.

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in apropierea unui oras din Serbia, la circa 60 de kilometri sud de Begrad, a relatat presa de stat, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian. […] Source

- Mai multe persoane au murit, dupa ce o furtuna de praf a provocat, luni, tamponarea a cel putin 40-60 de masini de-a lungul unei autostrazi importante din Illinois, au anuntat autoritatile locale, citate de CNN. Accidentele de pe I-55 au dus la inchiderea autostrazii in comitatele Sangamon si Montgomery,…

- Atac armat la o banca din Louisville, SUA. Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase au fost ranite. Atacul armat a avut loc luni, 10 aprilie, langa stadionul Slugger Field, in centrul orașului american Louisville, Kentucky, și s-a soldat cu mai multe victime, potrivit autoritaților americane.…