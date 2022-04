Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean afgan a fost depistat de politistii Garzii de Coasta in timp ce voia sa treaca ilegal frontiera in Romania din Bulgaria, ascuns in remorca unui autocamion, incarcat cu marfa din Turcia. "Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru…

- Un cetatean bulgar in varsta de 29 de ani este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, un numar de peste o mie de pachete de tigari, ascunse intr-un microbuz, potrivit Agepres."In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a…

- Un cetatean bulgar in varsta de 37 de ani este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania, prin PTF Giurgiu, 11.000 de tigarete ascunse in pragurile unui autoturism, precum si in peretii laterali ai portbagajului, potrivit Agerpres."In noaptea de luni spre marti, in Punctul de…

- Un cetatean sirian care a incercat sa intre ilegal in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, ascuns intr-un tir, a fost gasit in stare de hipotermie de catre politistii de frontiera, el fiind transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale de urgenta. Fii…

- Un cetatean libian, in varsta de 25 de ani, a fost depistat de catre politistii de frontiera giurgiuveni, ascuns intr o cutie voluminoasa, din semiremorca unui ansamblu rutier. Acesta, soferul si mijlocul de transport au fost preluati de catre autoritatile de frontiera bulgare in vederea continuarii…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera aradeni au depistat doisprezece cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport. „In data de 18 ianuarie 2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Varșand, judetul Arad, s-a prezentat pentru…

- Un minor si doi tineri din Afganistan au fost depistati de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania, prin PTF Giurgiu, ascunsi in semiremorca unui ansamblu rutier ce transporta subansambluri metalice din Turcia catre Romania. "La Punctul de Trecere a Frontierei…

- Douazeci de migranti din Pakistan si Afganistan au fost prinsi cand incercau sa iasa din tara ascunsi in trei TIR-uri care transportau marfuri in tari europene, majoritatea fiind solicitanti de azil in Romania, potrivit Agerpres. In Punctul de Trecere a Frontierei Varsand, in doua automarfare…