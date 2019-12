Un microbuz plin cu români s-a răsturnat pe o autostradă din Germania Un microbuz cu noua pasageri condus de un sofer roman s-a rasturnat in urma unui accident rutier produs pe o autostrada din Germania, o persoana fiind transportata la spital cu rani grave, potrivit politiei germane, relateaza presa locala, potrivit Mediafax. Alexandru Cumpanașu ii indeamna pe susținatori la calm: 'Dragi cumpanași, deocamdata nu am ce sa reproșez DNA' Un barbat, ranit grav in accident, a fost transportat la un spital din apropiere. Soferul microbuzului, un barbat in varsta de 52 de ani, din Romania, a fost testat cu aparatul etilotest, dar nu se afla sub… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

