Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infracțiunile de corupție savarșite de militari au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 16 septembrie 2022, a inculpatului Savescu Alexandru-Florin, la data faptelor șef al Secției Chirurgie generala II din cadrul Spitalului Universitar de Urgența Militar Central ,,Dr. Carol Davila” – București, fiind cadru militar activ cu gradul de colonel, sub aspectul savarșirii infracțiunii…