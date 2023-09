Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu incepere unui nou an școlar, la caminele studențești din capitala au inceput petrecerile. Imagini video cu țipete, chiuituri și fluieraturi au fost filmate pe o strada din sectorul Botanica al Capitalei, in toiul nopții. Studenții proaspat cazați la caminul Centrului de Excelenta in Transporturi…

- Forfota mare in caminele univesitaților unde se fac pregatiri pentru noul an de studii. Alaturi de muncitori participa si studenti motivati ca pot obține o reducere la tariful de cazare si isi pot alege și o camera dupa plac, transmite Noi.md cu referire la tvrmoldova.md. {{695866}}Daniel si Sergiu…

- Pentru obținerea unui loc de cazare in caminele studențești in anul universitar 2023/2024, etapa 1, studenții din anii de studii II – VI iși vor putea depune online cererile de cazare prin intermediul platformei: https://cazare.umfst.ro, deschisa doar in perioada 13 iulie 2023, ora 10:00 – 18 iulie…

- EFORT URIAS… Cei mai titrati olimpici la matematica din Romania vor veni la Husi in cantonament, unde vor avea cei mai buni antrenori din tara: profesori universitari, autori celebri de culegeri de matematica, dar si cei mai prolifici matematicieni grupati in Societatea de Stiinte Matematice din Romania.…

- CITESTE SI Sase angajati ai Romsilva, cercetati pentru delapidare, fals, inselaciune, taiere fara drept de arbori. Trei dintre ei sunt retinuti 12:27 0 Doi soferi au fost prinsi circuland cu peste 200 de Km/h pe Drumul Expres 12, in decurs de cateva minute 12:27 0 Specialist resurse umane, despre legea…

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat,marti, un proiect de lege care aduce modificari Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, in sensul in care inaspreste normele referitoare la disciplina parlamentara. Proiectul vine in contextul scandalului provocat de Diana Șoșoaca…

- Hidroelectrica, cunoscuta ca perla energiei romanești, face pasul important pentru listarea la Bursa de Valori București: oferta publica inițiala (IPO). Aceasta este vestea anului pentru economia romaneasca. Daca se va incheia cu succes, atunci se va lista in 12 iulie sub simbolul H2O (formula chimica…