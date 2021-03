Un lider PNL vrea interzicerea medicului Flavia Groșan pe TV și cere CNA să intervină: Nu e cenzură Vicepreședintele PNL Laurențiu Leoreanu susține ca instituțiile abilitate, printre care și CNA, trebuie sa ia masuri impotriva promovarii antivacciniștilor și a impostorilor care ofera tratamente care incalca protocoalele medicale, potrivit stiripesurse.ro Liderul liberal considera sa situația a devenit periculoasa deoarece unii romani urmaresc mesajele „antivacciniștilor” și refuza tratamentele medicale autorizate. „In ultima vreme, observ un fenomen periculos care este din ce in ce mai raspandit in spațiul public: impostori care susțin tratamente care incalca protocoalele medicale sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PNL Laurențiu Leoreanu vrea ca instituțiile, printre care și CNA, sa ia masuri impotriva promovarii antivacciniștilor și a „impostorilor” care ofera tratamente care incalca protocoalele medicale. Acesta considera sa situația a devenit periculoasa deoarece unii romani urmaresc mesajele…

- Vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu sustine ca institutiile abilitate, printre care si CNA, trebuie sa ia masuri impotriva promovarii „antivaccinistilor si a impostorilor care ofera tratamente care incalca protocoalele medicale”. Liberalul a facut referire si la Flavia Grosan, medicul care a promovat…

- Vicepreședintele PNL Laurențiu Leoreanu susține ca instituțiile abilitate, printre care și CNA, trebuie sa ia masuri impotriva promovarii antivacciniștilor și a impostorilor care ofera tratamente care...

- Vicepreședintele PNL Laurențiu Leoreanu susține ca instituțiile abilitate, printre care și CNA, trebuie sa ia masuri impotriva promovarii antivacciniștilor și a impostorilor care ofera tratamente care incalca protocoalele medicale. Liderul liberal considera sa situația a devenit periculoasa…

- Sefa Colegiului Medicilor Bihor, dr. Carmen Pantis, a declarat, joi, ca medicul pneumolog Flavia Grosan este invitata luni la o discutie cu Comisia de etica si deontologie medicala, dupa ce institutia s-a autosesizat in urma afirmatiilor acesteia, publicate intr-un ziar central, privind protocoalele…

- Comisia de disciplina a SCJU Arad a inceput cercetarile interne in urma apariției in spațiul public a unor declaratii ale fiicei unei paciente care a decedat in Sectia Covid-19 Gradiste. Aceasta a reclamat faptul ca mama sa nu a primit un tratament corespunzator si ca fisele privind medicatia administrata…

- ​Liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat ca îsi doreste o continuitate pentru 8 ani a actualei coalitii de guvernare, el adaugând ca este exclusa posibilitatea ca parlamentarii UDMR sa sustina vreo motiune de cenzura în urmatorii patru ani."Eu, când am…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a raspuns, marti, criticilor aduse la adresa sa de cativa liberali, precizand ca orice problema legata de partid trebuie discutata in interiorul formatiunii si a subliniat ca pana la congres, care ar urma sa aiba loc in acest an, el este liderul PNL. ‘Nu am obiceiul…