- Germania a anunțat joi un lockdown la nivel național care vizeaza persoanele nevaccinate. De asemenea, liderii țarii susțin vaccinarea obligatorie, informeaza CNN. Germanilor nevaccinați li se va interzice accesul la toate activitațile cu excepția celor esențiale, cum ar fi: supermarketurile…

