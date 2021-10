Stiri pe aceeasi tema

- Erno Kovacs, considerat o voce vehementa anti-COVID și anti-vaccin din Zalau, s-a infectat cu noul coronavirus, iar de pe patul de spital a facut un apel pentru vaccinarea anti-COVID, informeaza publicatia locala Zalau24, citata de Hotnews.Erno Kovacs, un om de afaceri din Zalau, in varsta de 50 de…

