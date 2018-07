Landul Saxonia Inferioara, aflat in nordul Germaniei, intentioneaza sa interzica hranirea si fotografierea lupilor din salbaticie, informeaza DPA.



O dispozitie a autoritatilor locale in acest sens ar putea fi adoptata in 2018, a anuntat vineri Hannoversche Allgemeine Zeitung, un cotidian din Hanovra, citand Ministerul Mediului din acest land german.



"Lupul, un animal salbatic, se teme de om si, de aceea, ca regula generala, se tine la distanta", a declarat Lotta Cordes, purtatoarea de cuvant a ministerului, pentru presa locala.



Autoritatile pentru conservarea…