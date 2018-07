Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele de la Casa Alba si de la toate institutiile publice, ambasadele si facilitatile militare ale SUA sa fie coborate marti in berna in semn de omagiu pentru cei cinci angajati ai publicatiei Capital Gazette din Maryland impuscati mortal saptamana…

- Cine a pariat ca Donald Trump va fi un pacifist a pierdut toti banii. Presedintele Americii duce la un nivel superior politica pumnului in gura instaurata de Washington in relatiile internationale. Sub pretextul reechilibrarii raporturilor comerciale, liderul de la Casa Alba da cu pumnul in masa la…

- Fondul Monetar Internațional (FMI) a avertizat ca noile tarife vamale impuse de președintele SUA Donald Trump risca sa submineze sistemul comercial global, atragand represalii din partea altor țari, care sa dauneze economiei SUA. Mai mult, un raport FMI privind politica economica americana spune ca…

- Meniul pranzului de lucru la care participa presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un, care urmeaza sa inchida marti acest summit istoric organizat in Singapore, reprezinta un amestec savant intre gastronomia occidentala si cea asiatica si va include cocktail de creveti,…

- Un colaborator de prim rang al liderului nord-coreean Kim Jong Un a ajuns luni noapte la Singapore, informeaza marti canalul japonez NHK, un nou semn ca organizarea summitului cu presedintele american Donald Trump merge inainte, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. Kim Chang Son, care este…

- Statele Unite îsi mentin sanctiunile împotriva Venezuelei dupa ce un misionar american a fost eliberat sâmbata din aceasta tara, a anuntat vicepresedintele Mike Pence printr-un mesaj în reteaua Twitter, semnalat de Reuters. "Foarte bucuros ca Josh Holt este…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters, conform Agerpres.Citește și: Proiect de lege revolutionar: Ce perioade ar putea fi incluse…