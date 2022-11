Stiri pe aceeasi tema

- Nick Kyrgios și-a cerut scuze fața de o fana pe care a acuzat-o ca era „beata crița” in timpul finalei de la Wimbledon 2022. Dat in judecata de Anna Palus, australianul a donat 20.000 de lire sterline unei organizații de caritate aleasa de aceasta.

- Moussa Sissoko (33 de ani), fostul mijlocaș defensiv al lui Watford, a fost dat in judecata, deoarece nu și-a platit factura la curent pe vremea cand evolua in tricoul „viespilor”. Casa in care locuia Sissoko este evaluata la 3 milioane de lire sterline, iar factura este una in valoare de 61.700 de…

- Guvernul britanic a prezentat vineri cel mai radical pachet de reduceri de taxe de dupa anul 1972, diminuand povara fiscala atat pentru angajati cat si pentru companii, si in paralel a anuntat o crestere semnificativa a imprumuturilor, totul in incercarea de a stimula potentialul de crestere pe termen…

- O prezentatoare TV din Rusia a afirmat pe post ca Moscova ar fi trebuit sa bombardeze Marea Britanie chiar in timpul funeraliilor reginei Elisabeta a II-a, avand in vedere cate personalitati se aflau in Londra la acel moment.

- Procesiunea de inmormantarea Reginei Elisabeta a II-a are loc chiar in aceste clipe la Abația Westminster din Londra. Intreaga ceremonie este transmisa live la Antena Stars, iar unul dintre invitații de seama veniți sa dezbata legatura suveranei cu Romania a fost istoricul Marius Marinescu. Fostul senator…

- Roger Federer, considerat de mulți cel mai mare jucator de tenis al tuturor timpurilor, spune „adio” tenisului la 41 de ani. Acesta a precizat ca Laver Cup (23 – 25 septembrie) va fi ultimul eveniment oficial la care va participa. Federer va face parte din Echipa Europei, alaturi de Novak Djokovic și…

- Nick Kyrgyos (27 de ani, #26 ATP) e amenințat cu tribunalul de femeia pe care a acuzat-o la Wimbledon ca ar fi intrat bauta la finala pierduta cu Novak Djokovic, scor 6-4, 3-6, 4-6, 6-7(3). Independent anunța ca Anna Palus, femeia despre care tenismanul australian a spus la Wimbledon ca este beata și…

- Locuiește atat in Londra, cat și in Dubai, și adora sa ia masa zilnic la cele mai selecte restaurante, potrivit The Sun. Cosmin Cernica (29 de ani) este un influencer roman stabilit in Marea Britanie, care a ajuns in presa internaționala dupa ce a declarat ca scoate din buzunar lunar 10.000 de lire…