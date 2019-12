Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat un barbat de 36 de ani din municipiul Iasi, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata. Din cercetarile efectuate pana in prezent s-a constatat faptul ca la data de 27 noiembrie, in timp ce s-ar fi aflat pe raza…

- Presedintele american Donald Trump a postat luni pe Twitter fotografia unui caine care i-a insotit pe militarii americani in raidul din weekend care a dus la moartea liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.

- Acesta a lovit doua femei aflate pe strada, dupa care le-a furat gentile si a fugit. Hotul a fost prins de catre politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi. „In urma cercetarilor efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, la data de 23 octombrie, in timp ce s-ar fi aflat pe raza municipiului…

- Delta Dunarii este una dintre minunile naturale ale lumii, un loc splendid pe care merita sa-l descoperi macar o data pe an mai ales daca vrei sa evadezi departe de agitația urbana. Datorita patrimoniului sau natural cu peste 5500 de specii de viețuitoare, Rezervația Biosferei parte din UNESCO ocupa…

- Se reaprinde focul intre Calin si Petre Geambasu? Zilele trecute, Calin Geambasu a anuntat ca tatal lui a accidentat cu masina un copil de 5 ani. Acum, artistul a continuat atacul, si nu oricum. Si-a amintit ca de multi, multi ani, nici macar nu si-a sunat nepotul.

- ARAD. Deputatul Florin Tripa a anunțat public, printr-un comunicat de presa ca va pune la dispoziția tuturor angajaților Companiei de Apa care se simt nedreptațiți, consultanța juridica gratuita, in cazul in care doresc sa se adreseze instanței. „Primesc in continuare semnale de la…

- Am inceput de ceva timp sa am indoielile mele in legatura cu alegerile. Nu stiu cat de corecte sunt. Oare sa fie pacalita atata lume care crede ca poate schimba ceva? Zilele trecute am auzit un invitat la o televiziune spunand, cu subiect si predicat, in gluma, ca nu pot vota romanii cat poate sa […]

- Autoritatile franceze au anuntat desfasurarea unui dispozitiv de securitate impresionant sambata la Paris, cu ocazia unei noi mobilizari a "vestelor galbene", care coincide cu Zilele patrimoniului si marsul pentru clima, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Ministerul de Interne si Prefectura politiei…