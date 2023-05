Un istoric italian susţine că a identificat podul pictat în fundalul tabloului „Mona Lisa” de Leonardo da Vinci Podul pictat in fundalul celui mai faimos portret din lume - „Mona Lisa" de Leonardo da Vinci - ar fi dintr-un mic oras din Toscana. Istoricul italian Silvano Vinceti a spus ca nu are nicio indoiala ca podul Romito din Laterina in provincia Arezzo este ceea ce Leonardo a pictat in peisajul rural din spatele enigmaticei Mona Lisa, lucru care ar pune capat unui mister ce a alimentat nenumarate dispute de-a lungul anilor, scrie The Guardian. Leonardo a pictat „Mona Lisa" in Florenta la inceputul secolului al XVI-lea, iar identitatea femeii prezentate in pictura in ulei - despre care se crede ca este… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Podul pictat in fundalul celebrului tablou „Mona Lisa” este dintr-un mic oras din Toscana, identificat drept podul Romito din Laterina, susține istoricul italian Silvano Vinceti, preluat de The Guardian.Folosind documente istorice si imagini cu drone si facand comparatii intre pictura si fotografiile…

- Un orasel din Toscana este in culmea fericirii dupa ce un istoric a afirmat ca podul pictat in fundalul celui mai faimos portret din lume - "Mona Lisa", de Leonardo da Vinci - apartine orasului, informeaza site-ul publicatiei britanice The Guardian. Istoricul italian Silvano Vinceti a declarat ca nu…

