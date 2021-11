Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu alaturi de Premierul Nicolae Ciuca au inspectat, marti, santierul obiectivului de investitii "Drumul de legatura DN 5 km 60+500 - Soseaua de Centura- Podul Prieteniei km 61+400", informeaza un comunicat de presa al MTI. Stadiul…

- Cresterea economiei romanesti a incetinit la 0,3% in trimestrul III fata de trimestrul anterior, in timp ce comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut avansul PIB a fost de 7,2% pe serie bruta si 8% pe serie ajustata, potrivit datelor Institutului National de Statistica.In primele noua…

- Comisia pentru epidemii a parlamentului danez a aprobat marti seara planul guvernului de a reintroduce unele restrictii legate de coronavirus, transmite dpa.Ministrul sanatatii, Magnus Heunicke, a declarat ca s-a intrunit o larga majoritate in favoarea unei noi desemnari a COVID-19 drept boala…

- Loteria Romana anunta, joi seara, ca s-a castigat premiul cel mare la tragerea Loto 6/49, respectiv 1,5 milioane de euro. Biletul castigator a fost jucat in Galati.”La tragerea Loto 6/49 de astazi, 21 octombrie 2021, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 7.646.117,84 lei (aproape…

- Contractul de imprumut este reglementat prin Codul Civil, articolele 2.144-2.170, unde gasim și definiția contractului de imprumut, raspunderea persoanei care solicita creditul, tipul de imprumut, condițiile de restituire și modul de plata a dobanzii.Ziare.com iți explica in cadrul rubricii…

- Volkswagen (VW), cel mai mare producator auto din Europa, va decide in primul semestru din 2022 unde va deschide o fabrica de celule pentru baterii in Europa de Est, a anuntat luni, 11 octombrie, grupul german, transmite Reuters.Constructorul auto a prezentat in acest an planurile de a construi…

- Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in august 2021 cu 3,87%, ajungand la aproximativ 1,82 milioane, comparativ cu 1,76 milioane de polite PAD active la 31 august 2020, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, susține ca fondurile alocate la rectificarea bugetara pentru Sanatate sunt suficiente.Conform acestuia, banii ajung pentru a acoperi cheltuielile de zi cu zi din sistemul sanitar, inclusiv tratamentul pentru pacienții care sufera de HIV/SIDA,…