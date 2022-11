Stiri pe aceeasi tema

- Urmarea a comunicatului nr. 1 din data de 31.10.2022, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa comunice urmatoarele:La data de 31.10.2022 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 15 inculpați…

- Un numar de 42 de perchezitii domiciliare se desfasoara luni dimineata la membrii a doua grupari infractionale organizate din Iasi, care acordau imprumuturi banesti cu camata, dobanzile solicitate fiind cuprinse intre 20 si 120% si, in anumite cazuri, si de 400%, fiind identificate peste 50 de persoane…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a 9 inculpați și continuarea cercetarilor sub masura controlului judiciar fața de 4 inculpați, pentru savarșirea infracțiunilor…

- Situația grava din județul Timiș a fost descoperita dupa perchezițiile domiciliare de miercuri dimineața. Patru fete cu varste cuprinse intre 12 și 16 ani au fost forțate sa munceasca din greu la ferma familiei care le luase in plasament.Asistenții maternali, soț și soție, alaturi de fiica lor, naturala,…

- La data de 19.10.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu politisti din cadrul din cadrul B.C.C.O. Iasi, D.C.C.O., B.C.C.O. Suceava, B.C.C.O. Craiova si B.C.C.O. Cluj efectueaza 41 de perchezitii in…

- Patru persoane au fost duse la audieri de procurorii DIICOT pentru ca ar fi transmis date nedestinate publicitații privind rezervele minerale din Romania catre firma din același consorțiu din Serbia, precizeaza DIICOT. „La data de 03.10.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…

- In data de 15.09.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui inculpat cercetat pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc, activitațile judiciare…

- Barbatul din Ungaria și femeia din Romania au fost prinși in flagrant, luni, in Covasna in timp ce transportau cu o autoutilitara, droguri de mare risc. Substanțele erau ascunse in produse electrocasnice, precum cafetiere sau aspiratoare, transmite DIICOT. Cei doi au fost arestați preventiv pentru o…