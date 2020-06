Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a solicitat, luni, cresterea productiei de dexametazona si "sa fie distribuit rapid in lumea intreaga" acest steriod puternic care s-a dovedit eficient pentru tratarea celor mai grave cazuri de Covid-19, scrie AFP."Din fericire, este vorba despre un medicament…

- Primul medicament fitofarmaceutic este aprobat pentru studiu clinic de Agentia Nationala a Medicamentelor din India pentru COVID-19, se va desfasura in 12 centre din India pe 210 pacienti. Rezultatele sunt așteptate in octombrie, dar AQCH si-a aratat eficienta impotriva SARS-Cov-2 in studii in vitro.AQCH…

- Descoperirea unui vaccin impotriva noului coronavirus va conduce la formarea unei piețe de copii false ale unui asemenea vaccin, a avertizat luni Catherine de Bolle, șefa oficiului european de poliție (Europol), relateaza Agerpres.Șefa Europola precizat in cadrul Comisiei pentru Libertați Civile din…

- „Intai trebuie sa verificam daca asa e, sa vedem in ce conditii s-a facut aceasta cercetare, daca s-a injectat. Odata ce avem toate detalii vom trece la masuri in consecinta", a declarat Raul Patrascu, manager la Spitalul Judetean Timis. "Cand toate resursele noastre s-au epuizat (repet banii au fost…

- BETANO.com, unul dintre cei mai dinamici operatori europeni de pariuri sportive și cazinou online, desemnat cea mai buna platforma mobila la EGR Awards 2019, doneaza 100.000 de euro catre Crucea Roșie Romana pentru achiziționarea de echipamente urgente și necesare pentru spitalele din Romania. ...

- NOAH s-a alaturat campaniei impotriva Covid-19, contribuind la achizitionarea echipamentelor de protectie necesare spitalelor din prima linie din Campia-Turzii. Ne inclinam! Sustine lupta din orasul tau si participa activ. Doneaza si

- Producatorul muzical si DJ francez David Guetta a anuntat miercuri ca va sustine un concert in acest sfarsit de saptamana la Miami destinat strangerii de fonduri pentru mai multe organizatii din SUA si Europa care sa-i ajute pe cei afectati de noul coronavirus, relateaza EFE. "Sper ca transmisia acestui…

- Duminica, de la ora 13:00, Antena 1, Antena Stars, Happy Channel, ZU TV si Antena 3 vor transmite in premiera in Romania, pe cinci canale tv simultan un teledon complet tehnologizat. Romani Impreuna isi...