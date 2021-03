Un grup de 30 de români cu teste false PCR au fost prinși la granița dintre Spania și Franța Un grup de peste 30 de cetateni romani – 31 potrivit presei spaniole, sau 35 conform unei surse media franceze – care calatoreau cu un autocar inspre Romania avand asupra lor teste PCR false au fost retinuti la granita dintre Spania si Franta. Autoritatile spaniole au initiat verificari in zona orasului Girona, dupa ce fost alertate de cele franceze, care le-au semnalat ca cetateni care calatoresc spre restul Europei prezinta documente false cu teste PCR negative. Franta solicita la frontiera astfel de teste in cadrul masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19. Potrivit elperiodico.com., in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de cetateni romani – 31 potrivit presei spaniole, sau 35 conform unei surse media franceze – care calatoreau cu un autocar spre Romania avand asupra lor teste PCR false au fost retinuti la granita dintre Spania si Franta. Autoritatile spaniole au initiat verificari in zona orasului Girona,…

- Un grup de peste 30 de cetateni romani - 31 potrivit presei spaniole, sau 35 conform unei surse media franceze - care calatoreau cu un autocar inspre Romania avand asupra lor teste PCR false au fost retinuti la granita dintre Spania si Franta. Autoritatile spaniole au initiat verificari in…

- Peste 30 de cetateni romani - 31 potrivit presei spaniole, sau 35 conform unei surse media franceze - care calatoreau cu un autocar spre Romania avand asupra lor teste PCR false au fost retinuti la granita dintre Spania si Franta.

- Autoritatile spaniole au initiat verificari în zona orasului Girona, dupa ce fost alertate de cele franceze, care le-au semnalat ca cetateni care calatoresc spre restul Europei prezinta documente false cu teste PCR negative. Franta solicita la frontiera astfel…

- Poliția Naționala din Spania i-a arestat pe cei 31 de romani, care se aflau intr-un autocar ce se indepta spre Romania, vineri, 26 martie, in localitatea La Jonquera (Girona), situata la granița cu Franța, noteaza site-ul El Periodico.cat. Autoritațile iberice au inasprit controalele dupa ce un autocar…

- Cei doi șoferi ai autocarului au fost arestați, in timp ce calatorii au fost intorși in Romania, a informat Știri Diaspora , care citeaza L’Independant, cotidian editat la Perpignan. Un autocar cu 30 de romani a fost oprit, vineri, 26 martie, la Le Perthus, localitate de frontiera cu Spania, departamentul…

- Țarile europene au pareri diferite fața de ce înseamna suveranitatea naționala și puterea Europei într-un epoca dominata de terorism, crize sanitare și ascensiunea la putere a dreptei. Aceasta este principala concluzie a unui studiu realizat de Ipsos în colaborare cu Fundația Jean…

- Autoritațile romane au decis sa continue campania de vaccinare cu serul AstaZeneca, in urma unei ședințe, a anunțat, in aceasta seara, Comitetul de Vaccinare. Reprezentanții mai multor instituții implicate in campania de vaccinare „au decis continuarea campaniei de vaccinare in Romania cu toate vaccinurile…