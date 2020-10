Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, aseara, au ramas nealimentate cu energie electrica 7 Puncte de Transformare cu 964 de utilizatori din localitatea Suseni și 6 Puncte de Transformare din FAGEȚEL și FRUMOASA cu 63 utilizatori. Echipele distribuitorului de energie electrica acționeaza in teren…

- "In luna iulie 2020, productia industriala a crescut fata de luna precedenta cu 8% ca serie bruta si cu 3,3% serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate. Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a scazut atat ca serie bruta cu 6,5%, cat…

- Avand in vedere importanța deosebita pentru mediul social și economic hunedorean, dorim sa va facem cunoscut faptul ca PNL, prin senator Carmen Harau și deputat Lucian Heiuș, a depus o inițiativa legislativa ce privește completarea alin.(1) al art.30 și pentru modificarea art.56 din Legea nr. 263/2010…

- Toyota este unul dintre principalii producatori auto care incearca sa dezvolte mașini electrice alimentate cu hidrogen. Pentru a demonstra și mai bine utilitatea acestei abordari, constructorul japonez s-a aliat cu conaționalii de la Honda pentru dezvoltarea unui generator mobil de energie electrica.…

- Un barbat de 33 de ani, din Novaci, Gorj, este cercetat de polițiști pentru furt de energie electrica. Polițiștiidin Novaci au fost sesizați ieri de un barbat, de 56 de ani, din municipiul Targu Jiu, reprezentant al unei societați de distribuție de energie electric, cu privire la faptul ca la locuința…

- La Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia se efectueaza ample lucrari de modernizare și dezvoltare a intregului sistem de alimentare cu energie electrica, o investiție mai puțin vizibila, dar extrem de importanta, in condițiile in care unitatea sanitara este in dezvoltare, iar instalația electrica…

- O parte din scolile din municipiul Targu Jiu au ramas in bezna dupa ce au fost debransate de la curent de furnizorul de energie electrica CEZ Oltenia. Datoriile Primariei Targu Jiu catre furnizorul de energie electrica depaseau saptamana trecut...

- S.C. VITAL S.A. anunța utilizatorii de pe strazile 24 – 50, din orașul Tauții Magherauș ca joi, 23 iulie 2020, pana la ora 17.00 va fi sistata alimentarea cu apa potabila, ca urmare a intreruperii alimentarii cu energie electrica a stației de pompare aflata pe strada 24. In aceasta perioada S.C. Electrica…