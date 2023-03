Stiri pe aceeasi tema

- Un incident tragic a avut loc in Spania, in cursul zilei de marți, 28 februarie. Pelayo Novo (32 de ani), fost jucator la CFR Cluj pentru o scurta perioada, in 2017, a murit dupa ce a fost calcat de tren.Pelayo Novo a inceput fotbalul la Oviedo, apoi a mai trecut pe la Elche, Cordoba și Lugo, inainte…

- Englezul Luke Abrahams a murit pe masa de operatie de la Spitalul General din Northampton, dupa ce s-a plans de o durere in gat. Tanarul de 20 de ani, care era fotbalist amator, a inceput sa se simta rau luna trecuta, iar medicul sau de familie i-a dat antibiotice pentru amigdalita, informeaza Metro.…

- Potrivit sursei citate, in cursul diminetii de miercuri, in jurul orei 08.50, un autoturism a patruns pe sensul opus de mers si a intrat in coliziune frontala cu un tractor.In urma impactului, conducatorul auto, un barbat de 24 de ani si pasagerul aflat pe bancheta din fata dreapta, un barbat cu varsta…

- O depașire neregulamentara comisa de un tanar șofer de 21 de ani a provocat o tragedie, duminica seara, pe drumul dintre Cluj și Oradea. O fata de 17 ani a murit, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens. Conform IPJ Cluj, in jurul orei 21:40, polițiștii au fost sesizați pentru a […]

- O adolescenta de 14 ani a murit, duminica seara, intr-un accident rutier produs pe DN 1, in judetul Cluj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Un barbat din Marea Britanie și-a pierdut viața dupa ce ambulanța a ajuns dupa doua ore jumatate. Soția acestuia a sunat dupa ajutor iar pana la sosirea paramedicilor l-a resuscitat timp de 20 de minute pentru a-l menține in viața.