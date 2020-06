Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de vânatoare al Statelor Unite s-a prabusit, luni, în largul coastelor Marii Britanii, pilotul fiind dat disparut în Marea Nordului, potrivit unor surse militare citate de Reuters și Mediafax. Avionul, de tip F-15C Eagle, s-a prabusit în jurul orei locale 9.40…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti Adrian Zuckerman declara, cu ocazia implinirii a 140 de ani de relatii diplomatice Romania SUA, ca poporul roman nu are prieten mai bun decat poporul american. "Romania este unul dintre cei mai apropiati aliati militari si economici ai Statelor Unite in Europa. Poporul roman…

- Doua bombardiere strategice americane de tip B-1B Lancer au desfașurat vineri, pentru prima data, activitați de antrenament in spațiul aerian al Romaniei impreuna cu aeronave aparținand Forțelor Aeriene Romane, sub coordonarea Componentei Operaționale Aeriene din Statul Major al Forțelor Aeriene și…

- Cel putin 20.000 de persoane au murit in caminele de ingrijire din Anglia si Tara Galilor, ca urmare a pandemiei, conform calculelor Reuters bazate pe date oficiale. In cele opt saptamani pana la 1 mai, 37.627 de persoane au murit din cauze diverse in caminele de ingrijire din Anglia si Tara Galilor,…

- Batranul a fost numit colonel onorific chiar in ziua in care a implinit 100 de ani si a fost felicitat de regina Angliei si de premierul Boris JohnsonCapitanul Tom Moore, care a adunat peste 33 de milioane de euro pentru spitalele din Anglia parcurgand ture prin curtea casei sale, a fost facut astazi…

- Impresarul Ioan Becali nu crede ca prețul lui Coman se va mișcora dupa pandemie. Ioan Becali: ”Nu știu cat de serioasa a fost oferta lor. Sunt jucatori urmariți. Este important ca ei sa revina in activitate și sa faca o figura frumoasa in Europa. Odata ajunși acolo, am putea sa avem oferte serioase.…

- Personalul de la spitalul din Northwick Park din Harrow a declarat pentru The Daily Telegraph ca medicii rationeaza ingrijirea celor mai susceptibili de a supraviețui. O asistenta medicala a spus ca lipsurile forțeaza personalul sa ia decizii cu privire la ingrijirea oamenilor, iar lucratorii medicali…