- Proprietarul unui bar din orașul Nottingham a facut o cerere prin care vrea sa-și schimbe activitatea și sa devina cult religios, pentru ca sa poata sa funcționeze in timpul pandemiei de coronavirus, relateaza ziarul local nottinghampost.com.

- James Aspel patronul unui bar specializat in tequila face eforturi uriașe pentru a-și ține in viața afacerea, in contextul pandemiei de coronavirus și al restricțiilor impuse pentru stoparea raspandirii virusului. Dupa ce barul sau din Hurts Yard, Nottingham, a fost forțat sa ramana inchis, deoarece…

- In ciuda incercarilor disperate ale autoritatilor de a opri raspandirea temutului virus chinez, iata ca exista persoane care incearca sa pacaleasca restrictiile pandemiei de coronavirus. Un barman a gasit metoda perfecta pentru a tine barul deschis toata noaptea. Cum reuseste barmanul sa pacaleasca…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, apare intr-o prezentare a unui local de parastase din Constanta, iar purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei, preotul Eugen Tanasescu, a precizat pentru News.ro ca nu se poate spune ca este o reclama avand in vedere ca spatiul a fost cedat gratuit…

- Pe 5 iunie, Boiler Coffee Shop, un business mic din domeniul specialty coffee, a deschis o noua locație in zona Piața Muncii: Boiler Milk & Coffee . Un coffee shop de 18 metri patrați, care se vrea a fi un laborator de preparat și servit cafea de...