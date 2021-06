Adolescentul de 16 ani a ajuns la spital, sambata, dupa parașuta nu s-a deschis complet, in timpul unui salt controlat din avionul Antonov AN-2, in zona Aeroportului Salcea din județul Suceava, scrie Monitorul de Suceava. Incidentul a avut loc, sambata, in zona Aeroportului Salcea. Adolescentul este elev al Aeroclubului Teritorial „Grigore Baștan” Suceava și a efectuat un salt de la 1.200 de metri inalțime din avionul Antonov AN-2. Din cauza ca parașuta nu s-a deschis complet, acesta a venit spre sol in mișcare de rotație, lovindu-se la aterizare. Baiatul nu a deschis parașuta de rezerva, conform…