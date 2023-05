Un elev de la un liceu din Bistrița este cercetat de Poliție, după ce a introdus în școală un pistol Un elev de la un liceu din Bistrița este cercetat penal, dupa ce a introdus in școala un pistol neletal, pentru a se da mare colegilor. Elevul a ascuns mai apoi pistolul intr-un coș de gunoi din școala. Polițiștii cerceteaza un elev din Bistrița pentru folosirea fara drept de obiecte periculoase. Aceștia s-au sesizat din oficiu, in cadrul unor activitați preventive și de verificare desfașurate la liceele din municipiu. Se pare ca elevul a introdus in școala un pistol neletal pentru a se da mare colegilor, dupa care l-a ascuns. Polițiștii au gasit pistolul intr-un coș de gunoi din școala. „Vizat… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

