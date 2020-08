Stiri pe aceeasi tema

- Un criminal in serie indian, in varsta de 62 de ani, a recunoscut ca a fost implicat in uciderea a peste 50 de șoferi de taxi. Banda lui ar fi aruncat cadavrele intr-un canal populat cu crocodili, amenajat chiar la el acasa, relateaza CNN.Devender Sharma a fost prins de poliție, dupa ce a fugit intr-un…

- O alunecare de teren produsa in zona unei mine de jad situata in nordul Myanmar a ucis cel putin 126 de persoane, au anuntat joi serviciile de urgenta. Acesta este cel mai grav accident survenit in ultimii ani in regiunea miniera cunoscuta pentru conditiile periculoase, relateaza DPA.Alunecarea…

- Poliția din Coreea de Sud a transmis un mesaj uluitor, prin care și-a cerut scuze pentru o ancheta eșuata, in urma careia un ucigaș in serie, care a ucis 15 femei, a fost lasat sa scape, iar un barbat nevinovat a ajuns sa petreaca 20 de ani in spatele gratiilor.

- Starea fetei in varsta de 17 ani din Mehedinti, care a fost incendiata de un barbat eliberat dupa 25 de ani de detentie, este critica, iar prognosticul medicilor este rezervat avand in vedere gradul de arsura si suprafata afectata. „Ardea tot. Bunica fetei zbiera. Am vazut fata stand pe pietroi. Era…

- In comuna Darvari, județul Mehedinți a avut loc, vineri, un incident dramatic. O adolescenta de 17 ani, din Mehedinți, a fost stropita cu benzina și apoi i s-a dat foc de catre un criminal in serie.

- ESPN a publicat prima parte din documentarul despre viata lui Lance Armstrong (48 de ani), în are fostul mare ciclist a recunoscut ca s-a dopat mai multi ani la rând. Lance Armstrong a spus ca este o minune ca nu a ajuns un criminal în serie, dupa copilaria pe care a avut-o.Lance…

- Lance Armstrong , unul dintre cei mai controversați spotivi din istorie, a vorbit in cadrul unui interviu acordat pentru ESPN despre viața sa. Fostul ciclist , care a caștigat de șapte ori Turul Franței, apoi a fost prins intr-un uriaș scandal ce a vizat dopajul, a vorbit despre copilaria nefericita.…

- Autoritatile spaniole au retinut un barbat de 35 de ani, pe care il acuza de comiterea a mai multe crime. Presa iberica noteaza ca cele trei crime de care acesta este acuzat in Spania nu ar fi singurele comise de el, dar fiind ca oficiali din Brazilia, dar si din alte tari europene au raportat crime…