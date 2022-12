Stiri pe aceeasi tema

- „Ziarul de Iasi" va prezinta in exclusivitate marturia unui fost calugar al Manastirii Vladiceni, care sustine ca a fost batut in trei ocazii diferite de pr. Calistrat si de catre unul dintre ucenicii sai, pr. Haralambie. Conform informatiilor ziarului nostru, in cursul zilei de astazi, o plangere impotriva…

- E.ON a oferit primul raspuns oficial in cazul parohiilor catolice din Iasi care au primit facturi in avans pentru plata gazelor naturale de peste 10.000 de lei. In urma explicatiilor obtinute inca din materialul publicat anterior de „Ziarul de Iasi", cei de la Episcopia Romano-Catolica au precizat ca…

- Nu stim daca ati auzit de acest domn dipotat liberal de Pascani, unul de altfel cica activ in zona cu pricina, dar banuim ca, macar cetitorii mai carunti ai rubricutei, sigur ati auzit de povestea aia veche si spumoasa, din anii "90, a gazului din suburbia Gastesti, stimati telespectatori. Iar pentru…

- Daca ne raportam la numarul de locuitori si de studenti, Iasul este unul dintre cele mai impunatoare centre universitare din Europa Centrala si de Est. Daca luam ca reper numarul de universitati aflate in top 1.500, Iasul nu exista pe harta Au trecut doua saptamani de cand a fost publicat ultimul clasament…

- In fiecare an, cele mai vizibile prezente in randul de pelerini care umplu strazile din Iasi pentru a veni sa se inchine la moastele Sfintei Parascheva sunt cele ale familiilor cu membri de toate varstele. De la copii care sunt, poate, prea mici pentru a intelege insemnatatea evenimentului la care sunt…

- Pe o ulița pietruita dintr-un sat nu foarte indepartat al județului, o casuța cu pereți zugraviți in culori tari sta sa cada peste cei noua membri ai familiei. Cea mai mare dintre fete s-a mutat la Iași, in centrul nostru ridicat pentru copii foarte buni, care vor sa invețe, dar care nu au bani sa fie…

- Episcopia Romano-Catolica din Iasi a anuntat ca duminica, 25 septembrie, va incepe anul pastoral 2022 – 2023 in Dieceza de Iasi. Momentul va fi marcat in cadrul Liturghiei care va fi savarsita de PS Iosif Paulet, episcop de Iasi, de la ora 11.00, in Catedrala „Sfanta Fecioara Maria, Regina". Intr-o…

- Parinții unui copil care nu supraviețuiește cancerului doteaza, impreuna cu Salvați Copiii Romania, Secția de oncologie a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii ”Sf. Maria” din Iași . Aparatura medicala unica in Romania va da o șansa la viața copiilor care primesc cruntul diagnostic. Parinții unui…