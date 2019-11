Un copil stă de o săptămână în spital după ce a mâncat ciuperci culese în pădure Baiatul a fost adus cu un elicopter SMURD de la Onesti la Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul spitalului dupa ce a mancat ciuperci culese din padure, alaturi de ceilalti membri ai familiei, insa doar lui i s-a facut rau dupa cateva ore. Semnele intoxicatiei cu ciuperci cu perioada scurta de incubatie apar in maximum trei ore de la consum, manifestandu-se prin dureri abdominale, scaderea frecventei cardiace, cresterea salivatiei, tegumente umede, iar uneori a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

