- "Luni, 17 ianuarie a.c., in jurul orei 12.40, in timp ce un agent de poliție din cadrul Poliției Orașului Bolintin Vale, aflat in serviciu, se deplasa cu o autospeciala de serviciu pe strada Palanca, din orașul Bolintin Vale, un minor de 5 ani nesupravegheat, a ieșit in fuga din curtea imobilului și…

- Un brailean a fost arestat pentru 30 de zile pentru lovire si alte violente si tentativa de viol. Procurorii au stabilit ca individul a batut un copil pana la bagat in spital, iar dupa doua luni a repetat isprava si a incercat sa il si violeze.

- La o zi distanța dupa ce a disparut, un tanar de doar 20 de ani, din Cluj, a fost gasit fara viața de catre oamenii legii. Familia este ingenuncheata de durere, astfel ca Istvan-Ewald plecase de acasa voluntar, miercuri, in jurul orei 12. Unde i-au descoperit oamenii legii trupul neinsuflețit.

- Un copil de șapte ani din Ramnicu Valcea a supraviețuit miraculos, dupa ce a cazut in gol de la etajul patru al unui bloc. Mama baiatului, medic de profesie, era de garda cand micuțul a ajuns la spital.

- Un cațel din Texas, care a fost dat disparut in urma cu doi ani, a fost gasit și s-a reunit cu familia sa la șase luni dupa ce aceștia s-au mutat in Nebraska. Yesenia Madrigal și Richard Figueroa au spus ca schnauzerul lor miniatural, Max, a scapat din curtea lor din El Paso printr-o poarta... View…

- Politistii sunt pe urmele unor hoti fara scrupule, care au profanat noua morminte dintr-un sat din Dambovita. Hotii au dezgropat inclusiv mormantul unui copil de doi ani, ingropat recent, de unde au luat mai multe bijuterii si aproape 10.000 de lei.

- Cadavrul unui barbat care fusese dat disparut in urma cu cateva zile a fost descoperit, vineri seara, in albia paraului Valea Usturoiului, din Maramureș. Barbatul are o rana deschisa la cap, conform Mediafax. Potrivit Poliției Maramureș, oamenii legii au fost sesizați ca a fost gasit decedat…

- Incident cumplit in județul Constanța. Un copil de 3 ani din Mangalia a fost ucis de un caine de lupta, rasa Presa Canario. Atacul a fost fulgerator. Atenție, urmeaza detalii care va pot afecta emoțional!