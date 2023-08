Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 10 ani a fost prins in timp ce conduce o mașina pe un drum judetean din Berislavesti, Valcea. Mașina ii fusese incredințața copilului de o femeie de 56 de ani, care era pasagera. Cel care a observat copilul la volan a fost un politist aflat in timpul liber. Acesta a oprit imediat autoturismul…

- O femeie de 56 de ani din comuna Berislavesti este cercetata penal dupa ce a lasat un copil de 10 ani sa-i conduca masina in timp ce ea se afla in autoturism in calitate de pasager, au informat, vineri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Potrivit sursei citate, evenimentul…

- Politia Constanta a depistat doua nereguli in trafic pe data de 16 august 2023 in judet. Un sofer avea numerele de inmatriculare ale remorcii pe care o tracta expirate, iar un barbat conducea o masina, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Conform unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul…

- IPJ Giurgiu a transmis intr un comunicat de presa recomandari pentru o minivacanta de Adormirea Maicii Domnului fara incidente neplacute. Un barbat de 46 de ani din Giurgiu a fost prins ieri, pe 13 august 2023, la volan de politistii din municipiu cu alcoolemie critica de 1,33 mg l. Tot duminica, un…

- Tanar de 17 ani, din Ocna Mureș, prins la volanul unui tractor, fara permis de conducere: Utilajul i-a fost incredințat de tatal sau Tanar de 17 ani, din Ocna Mureș, prins la volanul unui tractor, fara permis de conducere: Utilajul i-a fost incredințat de tatal sau La data de 24 iulie 2023, in jurul…

- Tragedie in Brașov. O femeie a murit in urma cu doar cateva ore, dupa ce a doua mașini s-au ciocnit cu putere pe o strada din localitatea Codlea. Femeia și-a pierdut viața pe loc, iar alte doua persoane, printre care și un copil, au fost transportate de urgența la spital.

- In data de 4 iulie, ora 08:50, Poliția orașului Baia Sprie a fost sesizata prin SNUAU 112 despre faptul ca din direcția Sighetu Marmației catre Baia Mare se deplaseaza un autoturism al carui conducator auto pare sa se afle sub influența bauturilor alcoolice. Avand in vedere cele sesizate, polițiștii…

- Ieri, 13 iunie, in jurul orei 07.35, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Dej, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului Rutier au identificat in trafic un barbat, de 44 de ani, din comuna Bobalna, care se deplasa cu un autoturism deși se afla sub influența bauturilor alcoolice. Testarea…