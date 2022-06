Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de trei ani a cazut, vineri, de la etajul 3 al unui bloc de locuinte din municipiul Brasov. Copila a fost transportata la spital, a anunțat IPJ Brașov. Incidentul a avut loc in jurul orei 12:00, pe strada Fundatura Harmanului din municipiul Brasov, transmite Inspectoratul de politie…

- Incidentul a avut loc intr-un parc din județul Cluj.Cel mic se juca, iar pancarta s-a desprins și a cazut peste el. Un echipaj SMURD a sosit la fața locului și l-a transportat pe copil la spital. Din fericire, minorul a scapat cu doar cateva zgarieturi.

- O tanara de 22 de ani este in stare grava dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc de locuinte din Resita.Incidentul a avut loc in urma unei tentative de sinucidere, a informat, joi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Caras Severin, conform Agerpres.ro.La fata locului a intervenit un…

- Un copil de trei ani a cazut intre blocurile a doua transformatoare și a ramas prins in darimaturile acestora. Intervenția salvatorilor a fost dificila, insa contra cronometru. Ei au reușit sa scoata baiatul nevatamat. Cazul a avut loc miercuri seara in sectorul Botanica al capitalei, transmite IPN.…

- O femeie a fost transportata in coma la spital, luni seara, dupa ce a cazut de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinte din municipiul Pitesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, incidentul s-a produs in cartierul Razboieni. "Femeia a fost preluata…

- Salvatorii au fost alertați, la 112, despre producerea unui incident grav, in București. Totul s-a intamplat miercuri, in sectorul 1. Alerta s-a dat in jurul orei 13. S-a aflat ca un copil in varsta de 3 ani a cazut de la etajul 2 al unui bloc din Capitala. Incidentul a avut loc in cartierul Baneasa,…

- Acuzații grave planeaza asupra unui angajat al liceului tehnologic din comuna Petricani, care este angajat ca fochist și om de serviciu. Adrian Tanase, tatal unui elev al liceului, ne-a sesizat cu privire la faptul ca fiul sau a fost batut de catre angajatul instituției de invațamant. Mama se afla in…

- Un barbat de 31 de ani din municipiul Ramnicu Valcea a decedat vineri dimineata dupa ce a cazut de la etajul 6 in interiorul blocului in care locuia, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Valcea. Incidentul s a petrecut in jurul orei 7:45. Persoana in cauza a cazut…