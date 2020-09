Unul dintre consulii de la Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a fost jefuit in plina zip e o strada din centrul Capitalei. Trei indivizi l-au atacat pe oficialul american și l-au lasat fara portofel pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut locjoi seara, in jurul orei 18.30. In fața […]